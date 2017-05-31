Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İznik göl sahil projesinde kullanılmak üzere bir firmaya ait toplam 500 bin TL değerinde ve 20 santim kalınlığında ki yeraltı bakır elektrik kabloları geçtiğimiz 10 Mayıs tarihinde 9 tonluk iki makaradan toplam 2 bin metre bakır kabloyu hırsızlar birer metre halinde keserek çaldılar. Olayı bir gün sonra fark eden firma sahipleri, emniyete giderek şikayetçi oldu. Kablo hırsızlarını yakalamak üzere harekete geçen İznik polisi, 10 günlük takibin ardından yerlerini belirlediği E.K, M.K, E.K ve AP'yi dün akşam Bursa'da düzenlediği operasyonla ele geçirdi. Zanlıların çaldığı bakır kabloların değerinin 200 bin TL olduğu öğrenildi. Zanlıların emniyetteki sorguları devam ediyor.