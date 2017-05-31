Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kato Dağı eteklerinde bulunan Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde eğitim gören 26 öğrenci, TEOG’da derece yaptı. Öğrencilerin başarısı ile gurur duyan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Şener, öğrencileri onurlandırmak için ilçeye üzerlerinde fotoğraflarının bulunduğu dev pankart astırdı. Öğrencilerden Pelin Bal “Başta öğretmenlerim olmak üzere ailem ve arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Başarımı bu güzel insanlara borçluyum” diye konuştu. Sınavda sorulan 120 sorunun tamamını doğru cevaplayan İbrahim Timur “Türkiye birincileri arasında olmayı düşünmemiştim. Ancak soruların hepsine doğru cevap vermek beni çok mutlu etti. Bu başarımı değerli öğretmenlerime armağan ediyorum” şeklinde konuştu.