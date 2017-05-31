Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da emniyet birimleri tarafından 17 Mayıs’ta Beykoz’daki villasında yakalanan organize suç örgütü lideri Sedat Şahin, 14 günlük gözaltı süresinin ardından dün hâkim karşısına çıktı. Şahin ile birlikte 2 adamı Halis K. ve Tahir Ç. yoğun güvenlik önlemleriyle Vatan Caddesi’nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün otoparkından çıkarıldı. Mavi takım elbise giydiği ve kravat taktığı görülen Şahin, polis ekipleri eşliğinde zırhlı polis aracına bindirildi. Şüpheliler polis eskortu ile yoğun güvenlik önlemleri altında Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. Soruşturmayı yürüten savcılık Şahin ve beraberindekilerin ayrıca ifadelerini almadan tutuklama talebiyle mahkemeye sevketti. Şahin ve beraberindeki 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet, mafya babasının villasından ele geçirdiği cephanelik ile sahte kimlikler ve pasaportları sergiledi. Belçika, Bulgaristan ve İspanya’ya ait başka kişiler üzerine düzenlenmiş pasaport, AB ülkelerine ait çeşitli kişiler adına düzenlenmiş kimlikler ve sahte nüfus cüzdanları olduğu görüldü. Operasyonda ele geçirilen; 2 lav silahı, 4 el bombası, sis ve ışık bombaları, 10 kalaşnikof tüfek, 2 makineli tüfek, 12 tabanca, 3 bin 900 mermi de görüntülenirken dikkat çeken altın kaplama tabanca Şahin’in beylik silahı olarak taşıdığı öğrenildi.

