Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kumköy Mahallesi'nde sabah saatlerinde denizde hortum oluştu. Bir süre ilerleyen hortum karaya yaklaşmadan kısa sürede gözden kayboldu. Side, Evrenseki ve Çolaklı Mahallesi'nden de görülen hortumu, bölgedeki yerli ve yabancı tatilcilerde heyecanla izledi. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla hortum anını görüntüledi.

Manavgat’ta geçen haftada Side ve Gündoğdu Mahallerinde denizde 4 ayrı hortum oluşmuştu.