Kumköy Mahallesi'nde sabah saatlerinde denizde hortum oluştu. Bir süre ilerleyen hortum karaya yaklaşmadan kısa sürede gözden kayboldu. Side, Evrenseki ve Çolaklı Mahallesi'nden de görülen hortumu, bölgedeki yerli ve yabancı tatilcilerde heyecanla izledi. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla hortum anını görüntüledi.
Manavgat’ta geçen haftada Side ve Gündoğdu Mahallerinde denizde 4 ayrı hortum oluşmuştu.
Antalya'da denizde hortum çıktı
31.05.2017 - 18:29 | Son Güncelleme: 31.05.2017 - 18:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde denizde oluşan hortum, kıyıya yaklaşmadan kayboldu.
Kumköy Mahallesi'nde sabah saatlerinde denizde hortum oluştu. Bir süre ilerleyen hortum karaya yaklaşmadan kısa sürede gözden kayboldu. Side, Evrenseki ve Çolaklı Mahallesi'nden de görülen hortumu, bölgedeki yerli ve yabancı tatilcilerde heyecanla izledi. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla hortum anını görüntüledi.
Kaynak: AA
Etiketler : Antalya,
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