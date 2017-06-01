Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, protokol mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.Cenaze namazını Diyanet İşleri başkanı Mehmet Görmez kıldırdı. Cumhurbaşaknı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tabuta omuz verdi.
Şehit komutanın tabutunu Erdoğan da omuzladı
01.06.2017 - 18:48 | Son Güncelleme: 01.06.2017 - 18:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın Ahmet Hamdi Akseki Cami'nde düzenlenen törende dualarla uğurlandı.
Etiketler : şehit aydoğan aydın,şırnak,
478413 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/478413.aspx
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