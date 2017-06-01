Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, protokol mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.Cenaze namazını Diyanet İşleri başkanı Mehmet Görmez kıldırdı. Cumhurbaşaknı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tabuta omuz verdi.