Heyecanla sınav sonucunu bekleyen din görevlisine ÖSYM’den sınava taşlı yüzükle katıldığı gerekçesiyle sınavının iptal edildiğini belirten belge ulaştı. Belgede yüzüğünün salon kamerası kayıtlarından tespit edildiği bilgisine yer verildi. Büyük hayal kırıklığına uğradığını belirten Çalışkan “İmtihana girerken bize ‘bozuk paraları, telefonları yanınıza almayın’ diye uyarı yaptılar fakat yüzükle ilgili bir uyarı yapılmadı. Çok şaşırdım. İlgili birimlere itiraz edeceğiz” dedi. AA
Yüzük, sınavı iptal ettirdi
02.06.2017 - 06:59 | Son Güncelleme: 02.06.2017 - 06:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir’de, din görevlisi Tuğrul Çalışkan (36), 8 Nisan’da Kayseri’de Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’na katıldı...
Etiketler : Nevşehir,Tuğrul Çalışkan,Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı,
478497 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/478497.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER