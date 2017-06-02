Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Heyecanla sınav sonucunu bekleyen din görevlisine ÖSYM’den sınava taşlı yüzükle katıldığı gerekçesiyle sınavının iptal edildiğini belirten belge ulaştı. Belgede yüzüğünün salon kamerası kayıtlarından tespit edildiği bilgisine yer verildi. Büyük hayal kırıklığına uğradığını belirten Çalışkan “İmtihana girerken bize ‘bozuk paraları, telefonları yanınıza almayın’ diye uyarı yaptılar fakat yüzükle ilgili bir uyarı yapılmadı. Çok şaşırdım. İlgili birimlere itiraz edeceğiz” dedi. AA