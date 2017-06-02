Metrobüs arızası İstanbulluları yaya bıraktı. Bir metrobüs, Çağlayan Durağı'nda arıza yaptı. Arkadan gelen araçlar kuyruk oluşturunca yolcular inip yürümeye başladı. Seferlerde aksama yaşandı.
İstanbul'da metrobüs arızası
02.06.2017 - 11:18 | Son Güncelleme: 02.06.2017 - 11:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Çağlayan'da bir metrobüs arıza yapınca kuyruk oluştu. Yolcular bir sonraki istasyona yürümek zorunda kaldı.
Metrobüs arızası İstanbulluları yaya bıraktı. Bir metrobüs, Çağlayan Durağı'nda arıza yaptı. Arkadan gelen araçlar kuyruk oluşturunca yolcular inip yürümeye başladı. Seferlerde aksama yaşandı.
Etiketler : metrobüs,
478574 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/478574.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER