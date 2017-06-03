Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri aldıkları yoğun önlemlerle kaçak göçmenlere göz açtırmıyor. Devriye görevi yapan TCSG 30 Sahil Güvenlik Botu, küçük bir şişme botla Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmaya çalışan 12 Suriye uyruklu kaçak göçmeni, 02.00 sıralarında Ildır Körfezinde yakaladı. El konulan takma motor takılı şişme bot, Çeşme iskelesine getirildi. Kaçak göçmenler de Ildır Jandarma Karakolunda işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



Küçük yaşta çocuklar da var

Öte yandan Çeşme Körfezinde görev yapan TCSG 24 Sahil Güvenlik Botu da, Karaabdullah Burnu açıklarındaki Süngü Kaya Adası'nın batısında, 03.50 sıralarında bir şişme bot belirledi. Şişme botu müdahale ederek durduran sahil güvenlik ekipleri, 42 Suriye uyruklu kaçak göçmeni Çeşme İskelesi'ne getirdi. Aralarında çok sayıda küçük yaşta çocuğun da olduğu kaçak göçmenlere, Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından yiyecek ve içecek verilerek ihtiyaçları karşılandı.

06.00 sıralarında ise Altınkum Plajı'nda şişme botla denize açılma hazırlığı yapan 62 Suriye uyruklu kaçak göçmen, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Denize açılamadan yakalanan kaçak göçmenler, işlemleri yapılmak üzere Çeşme Jandarma Komutanlığına getirildi.



Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.