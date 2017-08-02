Alınan bilgiye göre, OSB içinde bulunan Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye ait Erzincan-2 Trafo Merkezinde saat 01.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yangını söndürdü. Yangın nedeniyle kentin batı kısmına yaklaşık 1 saat elektrik verilemedi.
Erzincan'da korkutan trafo yangını
02.08.2017 - 03:14 | Son Güncelleme: 02.08.2017 - 03:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan elektrik trafosunda çıkan yangın nedeniyle kentin yarısında 1 saatlik elektrik kesintisi yaşandı.
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