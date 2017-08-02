Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, OSB içinde bulunan Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye ait Erzincan-2 Trafo Merkezinde saat 01.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yangını söndürdü. Yangın nedeniyle kentin batı kısmına yaklaşık 1 saat elektrik verilemedi.