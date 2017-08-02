Alınan bilgiye göre, Durmuş Aydın idaresindeki otomobil, Cumayeri sapağından İstanbul istikametine giderken refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, sürücü Aydın ile otomobilde bulunan Mehmet Aydın ve Ramazan Ali Aydın (5) yaralandı. Yaralılar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralanan Mehmet Aydın'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı
02.08.2017 - 03:47 | Son Güncelleme: 02.08.2017 - 03:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Düzce'de otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Etiketler : düzce,düzce kaza,trafik kazası,
493260 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/493260.aspx
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