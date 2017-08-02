Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Durmuş Aydın idaresindeki otomobil, Cumayeri sapağından İstanbul istikametine giderken refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, sürücü Aydın ile otomobilde bulunan Mehmet Aydın ve Ramazan Ali Aydın (5) yaralandı. Yaralılar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralanan Mehmet Aydın'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.