Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Organları vücutta ters yerleşen ve dünyada az sayıda örneği olan 22 aylık karaciğer sirozu hastası Ahmet Efe, ameliyatla hayata tutundu. Karaciğeri sol, dalağı sağ tarafta bulunan, bağırsakları tamamen ters yerleşen ve ana damarları karın içinde ters tarafta yer alan Ahmet Efe’de karaciğer sirozuna bağlı ölüm riski, anneden alınan karaciğerle ortadan kaldırıldı. Ankara Üniversitesi Karaciğer Nakli Sorumlu Uzmanı Doç. Dr. Deniz Balcı “Her an enfeksiyon sebebiyle bebeği kaybedebilirdik. Fakat ameliyatı başarılı geçti. Sağlıklı günler, Ahmet Efe’yi bekliyor” dedi. Prof. Dr. Tanıl Kendirli de, yaklaşık 2-3 hafta sonra bebeğin taburcu edileceğini söyledi. Güney Kore Asan Tıp Merkezinden Prof. Dr. Chul-Soo Ahn da minik Efe’yi hayata bağlayan ameliyata katıldı.