Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, saat 02.10 sıralarında merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Gürcü Hatun Sokak'ta bilinmeyen nedenle başladı. Bitişik 2 müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek evleri sardı. Çevredekilerin fark edip ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına hemen müdahale etti. Yangın, diğer evlere sıçramadan yaklaşık 30 dakika süren çalışma sonrası söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın sırasında evlerde kimsenin olmadığı belirtildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.