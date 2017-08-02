Yangın, saat 02.10 sıralarında merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Gürcü Hatun Sokak'ta bilinmeyen nedenle başladı. Bitişik 2 müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek evleri sardı. Çevredekilerin fark edip ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına hemen müdahale etti. Yangın, diğer evlere sıçramadan yaklaşık 30 dakika süren çalışma sonrası söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın sırasında evlerde kimsenin olmadığı belirtildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Müstakil evler alev alev yandı
02.08.2017 - 07:42 | Son Güncelleme: 02.08.2017 - 07:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya'da Suriyelileri'n çeşitli tarihlerde kaldığı 2 müstakil ev henüz belirlenemeyen nedenle alev alev yandı.
Etiketler : konya,
493297 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/493297.aspx
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