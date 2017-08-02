Olay saat 00.30’da Erzincan Organize Sanayi Bölgesi girişinde TEİAŞ'a ait ikinci trafo merkezinde meydana geldi. Şehrin batı bölgelerini besleyen ana elektrik trafosunda aşırı yüklenme nedeniyle patlama oldu ve ardından yangın çıktı. Belediyeye ait itfaiye ekipleri çok sayıda araçla yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çabanın ardından alevler kontrol altına alınırken, şehrin batı bölgesine uzun süre elektrik kesintisi oldu.
Erzincan'da trafo patladı, yangın çıktı
02.08.2017 - 08:22 | Son Güncelleme: 02.08.2017 - 08:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzincan'da aşırı sıcaklar nedeniyle kent merkezini besleyen TEİAŞ'a ait ana trafolardan biri patladı. Yangın çıkarken kentin batı bölgesine bir süre elektrik verilemedi.
Olay saat 00.30’da Erzincan Organize Sanayi Bölgesi girişinde TEİAŞ'a ait ikinci trafo merkezinde meydana geldi. Şehrin batı bölgelerini besleyen ana elektrik trafosunda aşırı yüklenme nedeniyle patlama oldu ve ardından yangın çıktı. Belediyeye ait itfaiye ekipleri çok sayıda araçla yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çabanın ardından alevler kontrol altına alınırken, şehrin batı bölgesine uzun süre elektrik kesintisi oldu.
Etiketler : Erzincan,yangın,
493302 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/493302.aspx
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