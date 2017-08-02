Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay saat 00.30’da Erzincan Organize Sanayi Bölgesi girişinde TEİAŞ'a ait ikinci trafo merkezinde meydana geldi. Şehrin batı bölgelerini besleyen ana elektrik trafosunda aşırı yüklenme nedeniyle patlama oldu ve ardından yangın çıktı. Belediyeye ait itfaiye ekipleri çok sayıda araçla yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çabanın ardından alevler kontrol altına alınırken, şehrin batı bölgesine uzun süre elektrik kesintisi oldu.

