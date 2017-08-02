Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 35 
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32 
İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 36 
Adana: Parçalı ve az bulutlu 37 
Antalya: Az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri parçalı bulutlu 37 
Samsun: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 30 
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 27 
Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 44 