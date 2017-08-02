Kars merkez Çığırgan Köyünde yağan ve yaklaşık 30 dakika süren dolu, vatandaşları şaşırttı. Ekili alanların zarar gördüğü Çığırgan Köyünde bir vatandaş cep telefonuyla dolu yağışını kaydetti.Bir an da köyü beyaz bürüyen dolu, Ağustos ayında Karslılara kışı anımsattı.
Kars’ta dolu sürprizi
02.08.2017 - 16:59 | Son Güncelleme: 02.08.2017 - 16:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kars’ta yaklaşık 30 dakika yağan dolu etrafı beyaz bürüdü. Doludan ekili araziler zarar gördü.
Etiketler : kars,dolu,
493440 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/493440.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER