Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kars merkez Çığırgan Köyünde yağan ve yaklaşık 30 dakika süren dolu, vatandaşları şaşırttı. Ekili alanların zarar gördüğü Çığırgan Köyünde bir vatandaş cep telefonuyla dolu yağışını kaydetti.Bir an da köyü beyaz bürüyen dolu, Ağustos ayında Karslılara kışı anımsattı.