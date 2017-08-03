Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi’ndeki evinde yaşayan Mehmet Şimşek'i (70) Silifke ilçesindeki evlerine götürmek için arayan oğlu cep telefonu cevap vermeyince eve geldi. Babasını yerde bulan oğlu, 112'yi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 çocuk babası Şimşek’in daha önceden öldüğünü belirledi. Polis ekipleri de olay yerinde incelemede bulundu. Şimşek’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.