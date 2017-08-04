Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Batman-Diyarbakır karayolu üzerinde yol emniyet ve kontrol faaliyeti sonucunda, Diktepe köyü mülki sınırları içerinde ağaçlık alanda bekleyen 23 yabancı uyruklu şahıs yakalanmıştır. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar işlemlerinin tamamlanmasına müteakip İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir"denildi.
Batman'da 23 mülteci yakalandı
04.08.2017 - 12:33 | Son Güncelleme: 04.08.2017 - 12:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman'da ağaçlık alanda bekleyen 23 mülteci jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Etiketler : Batman,mülteci,
493891 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/493891.aspx
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