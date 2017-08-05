Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır son yılların en kavurucu yaz ayını geçirmeye devam ediyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava dalgası bölgeyi etkisi altına almaya devam ediyor. Termometrelerin 46 dereceyi gösterdiği Diyarbakır hayalet kente dönerken, dışarı çıkan vatandaşlar sıcaklara dayanamayıp kendini gölgeliklere bıraktı. Gölgelik alanda dinlendikten sonra tekrar yola koyulan vatandaşlar, acil durumlar dışında öğlen saatlerinde güneşe çıkmıyor.

Sıcak havalardan etkilenen çocuklar da Diyarbakır’ın farklı yerlerinde bulunan süs havuzlarına girerek serinlemeye çalışıyor. Aileleri ile birlikte parklara gelen çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden süs havuzlarında serinlemenin tadını çıkarıyor. Sıcak havaların özellikle yaşlı, çocuk ve kronik hastaları etkilediğini belirten uzmanlar, mecbur kalınmadıkça saat 11.00 ile 16.00 arasında dışarı çıkılmaması konusunda uyararak bol sıvı tüketilmesini önerdi.