Alınan bilgiye göre, Zeytinli Mahallesi'ndeki sahil yolunda ilerleyen C.F. yönetimindeki 35 GD 9105 plakalı otomobil ile A.T. idaresindeki 34 TL 0633 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine götürülen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Balıkesir'de trafik kazası: 5 yaralı
06.08.2017 - 03:00 | Son Güncelleme: 06.08.2017 - 03:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Zeytinli Mahallesi'ndeki sahil yolunda ilerleyen C.F. yönetimindeki 35 GD 9105 plakalı otomobil ile A.T. idaresindeki 34 TL 0633 plakalı otomobil çarpıştı.
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494222 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/494222.aspx
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