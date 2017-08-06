Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Zeytinli Mahallesi'ndeki sahil yolunda ilerleyen C.F. yönetimindeki 35 GD 9105 plakalı otomobil ile A.T. idaresindeki 34 TL 0633 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine götürülen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.