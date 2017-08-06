Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Seyhan ilçesindeki Dilberler Sekisi mevkisinde bulunan otoban köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isminin M.Y. olduğunu söyleyen genç, M.A. adlı dini nikahlı eşinin kendisini terk ettiğini belirterek köprüde intihar girişiminde bulundu. Köprüden atlamak istediğini belirten genç bu sırada ağzında bulunan jiletle boynunu ve bacaklarını jiletledi. Olay yerine gelen polis ekipleri M.Y.'yi köprüden inmesi için ikna etmeye çalıştı.



Daha önceden de defalarca kendisini jiletlediği vücudundaki izlerden belli olan alkollü genç, “Eşimi seviyorum. Bir tanecik eşim ya geldi ya geldi, gelmedi zaten ben kendimi gömerim. Ne anamı tanırım ne babamı tanırım. Zaten doğduğumdan beri anamı tanımadım, babamı da tanımadım. Benim tek varlığım eşim. Tek varlığım eşimdir. O terk etti ben bulmaya çalıştım. O terk etti ben buldum. Herkes avradını sevemez, avrat bir keredir, benim avradım için ben ölürüm” dedi.



M.Y.'nin intihar girişimi sırasında köprünün alt tarafında çay içen vatandaşların içki kadehi kaldırırcasına çay bardaklarını havaya kaldırıp “atla” dediği görüldü. Polis ekipleri de M.Y.'nin dini nikahlı eşini arayarak olay yerine gelmesini istedi. Bu sırada M.Y.'nin bir anlık dalgınlığından faydalanan polisler, genci gözaltına aldı. M.Y., daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.