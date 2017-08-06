Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Nail Bey Mahallesi General Hakkı Talay Caddesi’nde bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki zihinsel engeli çocuk S.E., annesinin kapıyı kilitleyip dışarıya çıkmasının ardından kendisini evin balkonundan aşağıya sarkıttı.



YAN KOMŞU BALKONDAN KURTARDI

Balkondan sarkan çocuğu gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yere hava yastığı açtı. Daha sonra polisler, S.E.’yi ikna etmek için uzun süre çaba harcadı. Yaklaşık 1 saat süren çabanın ardından S.E.’yi yan komşusu evin arka balkonundan girerek ön balkondan çekip aldı. Daha sonra S.E.’nin annesinin eve gelmesinin ardından kapının açılmasıyla S.E., polis ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

