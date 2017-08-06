Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, bu sabah Konyaaltı Sahili’nin yaklaşık 1 kilometre açığında saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, her sabah olduğu gibi bugün de eşiyle birlikte sahile gelen emekli başkomiser Hamza Orhan Atmaca (72), denize girerek yüzmeye başladı. Sahilden oldukça açılan Atmaca, yaklaşık 2 saat boyunca geri dönmeyince eşi merak ederek durumu 155’e ve olay yeri inceleme ekibinde görevli polis oğlu Adnan Atmaca’ya bildirdi. Polis ekipleri sahil açığına çok sayıda deniz polisi sevk ederken, yine sahil kısmında sağlık ekipleri de hazır bulundu. Deniz polisinin yarım saatlik arama çalışmaları sonucunda Atmaca sahilden 1 kilometre uzaklıkta suyun üzerinde sırt üstü yatar halde bulundu.

OTOPSİ YAPILACAK

Hemen Kaleiçi Yat Limanı’na botla getirilen Atmaca’ya 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldı. Bu sırada olay yerine başkomiserin polis oğlu Adnan Atmaca, gelini ve eşi de geldi. Sağlık ekiplerinin müdahalesini izleyen Atmaca ailesi gözyaşları içerisinde emekli başkomiserin hayata dönmesini bekledi. Atmaca, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Başkomiserin ölümünün ardından ise Atmaca ailesi gözyaşlarına boğuldu. Emekli Başkomiser Hamza Orhan Atmaca’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan, iyi bir yüzücü olduğu öğrenilen Atmaca’nın denizde kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulurken, sabah saatlerinde polis oğluna göğsünde bir ağrı hissettiğini, polis oğlunun ise ‘bu sabah gitme’ dediği ancak başkomiserin dinlemediği öğrenildi.