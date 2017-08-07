Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknolojinin henüz insan hayatına girmediği dönemlerin en gözde haberleşme araçlarından biri posta güvercinleriydi. Mısır’da MÖ 1200’lü yıllarda yetiştirilmeye başlandığı tahmin edilen posta güvercinleri, insanlığın teknoloji ile henüz tanışmadığı dönemlerde askeriyeden ticarete etkin şekilde haberleşme amaçlı kullanılmıştı. İletişim araçlarının çeşitlenmesinin ardından “habercilik” görevini teknolojiye devreden posta güvercinlerinin en önemli özelliği yuvaya olan bağlılıkları. Bu da onları bu kez iyi birer yarışmacı yaptı. Yurt içi ve yurt dışında büyük ilgi gören bu yarışmalarda posta güvercinleri, ayaklarına özel bir çip takıldıktan sonra çeşitli mesafelerden salınıyor. Yuvaya ulaşan güvercin kafese girdiği anda çip, bağlı bilgisayara kuşun mesafeyi ne kadar sürede tamamladığını bildiriyor.

İLK ADIM 3 KM UÇUŞ

İstanbul Bayrampaşa’daki iş yerinin çatısında kurduğu kafeslerde 300’den fazla posta güvercini yetiştiren Türkiye Güvercin Federasyonu Başkanı Bilgin Tuncay, kuşlarına âdeta “çocuk” gibi baktığını söyledi. Her kuşu tek tek tanıyan ve hikâyelerini anlatan Tuncay, “Her güvercine evin yolunu sabırla öğretiyorum. Nasıl çocuk önce anaokuluna, ardından ilkokula gidiyorsa, posta güvercini de aynı öyle eğitilir. Önce 3 kilometrede, sonra 5 kilometre, 15 kilometrede sık aralıklarla antrenman yaptırıyoruz. Güneşli havada nereden salarsanız salın evinin nerede olduğunu çok iyi biliyor. Allah tarafından bunlara verilen bir yetenek, genetiğinde var. Kondisyonu iyiyse bin 600 kilometreyi bir günde uçarak yuvaya dönebiliyorlar” dedi. Bu kuşların millî servet olduğunu söyleyen Tuncay, en çok bunlara ateş açan bilinçsiz avcılardan yakınıyor.

İsviçre’de kan taşımada kullanılıyor

Türkiye’nin neredeyse her ilinde posta güvercini yetiştiricileri bulunduğunu anlatan Bilgin Tuncay, bugün İsviçre’de hâlen posta güvercinlerinin nakliye amaçlı kullanıldığını ifade etti. Bu kuşlar bazı kan bankaları ve hastaneler arasında kan tüpleri taşıyor.

Her güvercin ‘postacı’ olamaz

Posta güvercinlerinin ayrı bir ırk olduğunu ve her güvercin türünün “posta” amaçlı kullanılamayacağını söyleyen Bilgin Tuncay, bu türün kas ve iskelet sisteminin uzun saatler havada kalmasını sağladığının altını çizdi. Bu özelliği sayesinde yetişkin bir güvercin 100 grama kadar yük taşıyabiliyor. Posta güvercinlerinin ömrü de yaklaşık 15 yıl.