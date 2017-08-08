Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Veysel Akman (40), merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde iş yeri bulunan arkadaşını ziyarete geldi. Akman ve arkadaşı iş yeri önünde oturdukları sırada yanlarına elinde çuvala sarılı av tüfeği bulunan kar maskeli bir kişi yaklaştı. Saldırgan, Akman'ı av tüfeğiyle ateş ettikten sonra kaçtı. Bacağından yaralanan Veysel Akman, ambulansla kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Akman'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

