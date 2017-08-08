Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'ndeki özel hastanenin morg bölümünde elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Yangını fark eden görevliler, durumu Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede yangını söndürdü.

Bu arada, duman nedeniyle acil servisteki bazı hastalar dışarı çıktı.