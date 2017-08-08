Alınan bilgiye göre, Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'ndeki özel hastanenin morg bölümünde elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Yangını fark eden görevliler, durumu Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede yangını söndürdü.
Bu arada, duman nedeniyle acil servisteki bazı hastalar dışarı çıktı.
Özel hastanede korkutan yangın
08.08.2017 - 03:23 | Son Güncelleme: 08.08.2017 - 03:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki özel bir hastanenin bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'ndeki özel hastanenin morg bölümünde elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Yangını fark eden görevliler, durumu Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.
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