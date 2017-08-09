Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 38

İstanbul: Parçalı, kuzey ve doğusu yer yer çok bulutlu 32

İzmir: Az bulutlu 38

Bursa: Parçalı bulutlu 36

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 37

Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu 33

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 30

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 44