Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Anamur T Tipi Kapalı Cezaevi'nde yatmakta olan N.İ. adlı mahkum, Silifke nüfusuna kayıtlı 67 yaşındaki Ahmet Gürbüz adlı mahkumu henüz belirlenemeyen nedenden dolayı kesici aletle öldürdü. Gürbüz'ün cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Anamur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gürbüz'ün cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.