Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kazdağları’nda öğle saatlerinde çıkan yangına sebep olduğu iddia edilen T.İ’nin bir köylü tarafından yakalanarak jandarmaya teslim edildiği bildirildi. Gözaltına alının T.İ’nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.Bu arada Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, yangının kontrol altına alınmak üzere olduğunu bildirdi.