Kazdağları’nda öğle saatlerinde çıkan yangına sebep olduğu iddia edilen T.İ’nin bir köylü tarafından yakalanarak jandarmaya teslim edildiği bildirildi. Gözaltına alının T.İ’nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.Bu arada Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, yangının kontrol altına alınmak üzere olduğunu bildirdi.
Köylüler orman kundakçısını yakaladı
09.08.2017 - 15:49 | Son Güncelleme: 09.08.2017 - 15:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları’ndaki orman yangınını çıkarttığı ileri sürülen bir kişiyi köylülerin jandarmaya teslim ettiği öğrenildi.
Etiketler : orman kundakçısı,balıkesir,
495061 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/495061.aspx
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