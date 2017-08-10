Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’de iç savaşın başladığı 2011’de doğan Nur Setut, anne ve babasından öğrendiği karate sporunda dünya şampiyonluğu hayali kuruyor. Nur’un antrenör anne ve babası, imkânların eksikliğine aldırmadan karateyi öğretmek için yürümeye başladığı andan itibaren kızlarına eğitmenlik yapıyor. Nur, Halep’te bombardımanlar durduğunda babasıyla içinde hiçbir şey bulunmayan spor salonuna gittiklerini ancak saldırı zamanlarında evde anne ve babasıyla çalıştıklarını söyledi. İleride yüksek dereceler elde etmeyi hedeflediğini belirten Nur “Dünya şampiyonu ve tanınan birisi olmayı istiyorum” diye konuştu. Nur’un babası Vasim Setut “Nur için ikinci el karate elbisesi aradım ama onu bile ilk önce bulamadım. Kullanılmış kıyafetlerin olduğu yerel bir depoda üst üste yığılmış kıyafetler arasında uzun bir aramadan sonra bulabildim” diye konuştu.