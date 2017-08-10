Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Ceyhan ilçesine bağlı Kelemeti Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, saat 11.30 sıralarında yağ fabrikasında eksen gazı patlaması meydana geldi. Patlamanın etkisiyle işçi Enver Özel (50) olay yerinde hayatını kaybederken, 2 işçi de ağır yaralandı. Patlamanın etkisiyle fabrikada yangın çıkınca olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Yaralılar ise çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, son 20 gün içerisinde Adana'da meydana gelen 3 aynı iş kazasında toplam 7 kişi hayatını kaybetti.