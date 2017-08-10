Ümraniye'de, bir kişi araç içerisinde ölü bulundu. Şahsın, üç gündür kayıp olduğu ve arandığı belirlendi. Vatandaşlar sabah saatlerinde Ümraniye Esenşehir Mahallesi NATO Yolu üzerinde bulunan İMES B kapısı önünde araç içinde ölü bir şahsın bulunduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, araç içinde ölü olarak bulunan kişinin 30 yaşındaki Mahmut Atılgan olduğnu belirledi. Yapılan araştırmada Atılgan'ın üç gündür kayıp olduğu belirlendi. Atılgan'ın cesedi yapılan incelemelerin ardında Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Şahsın ölüm nedeni araştırılıyor.
Ümraniye'de otomobil içinde ölüm
10.08.2017 - 16:17 | Son Güncelleme: 10.08.2017 - 16:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Ümraniye'de taksicilik yapan 30 yaşındaki Mahmut Atılgan bir otomobilin içinde ölü bulundu. Atılgan'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Etiketler : ümraniye,ölüm,
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