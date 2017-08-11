Kaza, Elazığ-Malatya karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.İ. idaresindeki 80 DR 036 plakalı otomobil, M.T. idaresindeki 23 HN 895 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet devrildi. Kazada, sürücülerle birlikte 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı. Kazayı görenler yardıma koşarken, sağlık ve jandarma ekiplerine de haber verildi. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla, yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı
Jandarma ve polis ekipleri kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı.
Elazığ'da feci kaza: 6 yaralı
11.08.2017 - 12:28 | Son Güncelleme: 11.08.2017 - 12:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ’da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ-Malatya karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.İ. idaresindeki 80 DR 036 plakalı otomobil, M.T. idaresindeki 23 HN 895 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet devrildi. Kazada, sürücülerle birlikte 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı. Kazayı görenler yardıma koşarken, sağlık ve jandarma ekiplerine de haber verildi. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla, yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı
Etiketler : Elazığ,
495495 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/495495.aspx
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