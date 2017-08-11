Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Elazığ-Malatya karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.İ. idaresindeki 80 DR 036 plakalı otomobil, M.T. idaresindeki 23 HN 895 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet devrildi. Kazada, sürücülerle birlikte 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı. Kazayı görenler yardıma koşarken, sağlık ve jandarma ekiplerine de haber verildi. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla, yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı

Jandarma ve polis ekipleri kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı.