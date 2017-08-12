Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, akşam saatlerinde Merkez Mahallesi Mustafa Deniz Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobille caddeye gelen Ş.Y. isimli bir kişi, henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı pompalı tüfekle 2 kişiye ateş ederek yaraladı. Yaralılardan biri caddede bulunan bir dükkana koşarak sığınmak istedi. Bu sırada yaralı şahsın arkasından bir el daha ateş eden Ş.Y. bu sefer dükkan sahibinin oğlu İ.T.'yi yaraladı. Ş.Y. olayın ardından geldiği arkadaşlarıyla birlikte otomobille bölgeden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yaralı 3 kişi önce Bozyazı Devlet Hastanesine ardından Anamur'daki devlet hastanesine ve özel bir hastaneye sevk edildi. Yaralılardan 2'si hayati tehlikeliyi atlatırken, durumu kritik olan bir yaralı Mersin'e sevk edildi. Olayın ardından cadde uzun süre trafiğe kapatılırken, saldırgan ve arkadaşları polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda kısa bir sürede yakalandı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.