Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne'de hava sıcaklığı 36 dereceyi gördü. Yaklaşık 200 adet fıskiyenin kurulduğu caddede vatandaşlar gün boyu vakit geçiriyorlar. Sıcaklardan bunalanlar, doğal klima sistemi sayesinde bedava serinliyor. Edirne’ye Bulgaristan’dan gelen Necmi İslam, doğal klimanın serinletici ve yerinde bir uygulama olduğunu belirterek ülkesinde olmadığını söyledi. İslam, uygulamanın açık alanları serinletme açısından iyi fikir olduğunu belirterek, “Bizim ülkemizde böyle şeyler yoktur. Serinletici bir sistem. İnsanlar için iyi. Güzel bir örnek inşallah bizim ülkemize de yapılır” dedi.Edirne’de asker olduğunu, Adana’da yaşadığını söyleyen Mustafa Özdil, sokak serinletme aletlerinin Adana’da olmasını istediğini belirterek, “Adana’nı sıcağı ile Edirne’nin sıcağı aynıdır. Çok güzel, bizi serinletiyor. Adana’ya da yapılmasını tavsiye ediyorum” dedi.