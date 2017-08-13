Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de geçtiğimiz günlerde 13 yaşında bir çocuğun bilgisayar başında ölü bulunması, gözleri şiddet içerikli oyunlara çevirdi. Yapılan araştırmalar Türkiye’de en çok şiddet içerikli oyunların oynandığını ortaya koydu. Araştırmalara göre, dünyada ve Türkiye’de en çok oynanan bilgisayar oyunu ‘League of Legends’u Türkiye’de yaklaşık 3.5 milyon kişi oynuyor. Listesinin ikinci sırasında yer alan ‘Counter Strike Global Offensive’i yaklaşık 2.7 milyon kişi oynarken, onu 2,5 milyon oyuncu ile ‘GTA San Andreas & GTA 5’, 2 milyon oyuncu ile Wolf Team, 1,7 milyon oyuncu ile ‘Minecraft’ izliyor. Listenin ilk 4’ünü şiddet içerikli oyunlar oluştururken, altıncı sırada ise 1,2 milyon kişi ile ‘Metin2’ yer alıyor. Daha çok 7-15 yaş arasında gençler tarafından oynan Metin2, intihar eden ortaokul öğrencisi Hakan Ekici ile gündeme gelmişti. Araştırmaya göre şiddet içerikli oyunlar gençlerde bağımlılığa da yol açıyor. Oyun oynayan 12-18 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 3.6’sının internet bağımlısı, yüzde 22’ye yakın kısmının ise bağımlılık sınırında olduğu belirtildi.