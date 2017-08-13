Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van’ın Gürpınar ilçesinde 1643 yılında sarp kayalıklar üzerinde yaptırılan Hoşap Kalesi’nde 10’u uzman 30 kişilik ekip tarafından yapılan kazı çalışmaları devam ediyor. 2007 yılından bu yana yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarına başkanlık eden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Top, Hoşap Kalesi’nin Urartulara ait olduğu konusunda yanlış bir algı bulunduğunu söyledi. Top, “Açık ve net bir şekilde söylüyorum ki bu kale 10 yıllık çalışmalarımıza göre, temelden en üst katmanına kadar bir Osmanlı dönemi kalesidir. Osmanlı döneminde buralara hakim olan Mahmudi beyleri tarafından inşa edilmiş” dedi. Kalenin 19. yüzyıla doğru terk edilmeye başlandığını, 50 yıl kadar da askerlerin burayı karakol olarak kullandığını belirten Top, kalenin yukarı bölümlerinde seyir köşkü, harem ve hamam yapılarını ortaya çıkardıklarını bildirdi. Top, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şimdi mescit ve selamlık diye nitelediğimiz daha çok misafirlerin ağırlandığını düşündüğümüz mekanların bulunduğu yerlerde çalışıyoruz. Bu yıl mescidi tamamen ortaya çıkardık. 20 kasanın üzerinde alçı parçası topladık. İlk kez bir yerde, bu kadar yoğun, üzerlerinde değişik süslemelerin olduğu ve Osmanlı dönemini perçinleyen parçalar bulduk.” Kalenin çalışmalar dolayısıyla 2005’ten bu yana ziyarete kapalı olduğunu ifade eden Top, gerekli desteğin sunulması durumunda kalenin bazı bölümlerinin ziyarete açılabileceğini vurguladı. AA