Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, sahte şampuan üretildiğine ilişkin bir ihbarı değerlendiren Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Şube ekipleri, Seyhan ilçesindeki Sarı Hamzalı Mahallesi’nde boyasız bir binaya baskın yaptı. İçeriye giren polisler, ünlü şampuan markalarının birebir taklitleriyle karşılaştı. Operasyonda dolu halde 27 bin 438 şişe şampuan, 15 bin adet şampuan şişesi, kapak, 38 bin 900 adet etiket, barkot ve ambalaj poşetleri, 20 varil içerisinde 6 bin 600 litre doluma hazır şampuan, 5 adet çuval içerisinde 25 kilogram şeffaf vakum poşeti, 2 adet dolum makinası, 2 adet kompresör ele geçirildi. Adeta çakma şampuan fabrikasını andıran binaya yapılan operasyonda gözaltına alınan bir kişi hakkında ’Sınai Mülkiyet Kanunu’na muhalefet’ suçundan işlem yapıldı.