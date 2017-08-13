Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Manisa'da sabah saat 11:51'de Richter Ölçeği'ne göre 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 8.5 kilometre derinliğinde meydana geldi.