Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Manisa'da sabah saat 11:51'de Richter Ölçeği'ne göre 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 8.5 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Manisa'da sabah saat 11:51'de Richter Ölçeği'ne göre 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 8.5 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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