Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kentin en işlek caddesi Kemal Güneş'te kaldırıma bırakılan valizden şüphelenenler polise ihbarda bulundu. Polis, valizin etrafına emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatılırken, cep telefonu sinyalleri jammer ile kesildi. Ardından bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyerek yaklaştığı valizi fünye ile patlattı. Boş çıkan valiz, incelenmek üzere emniyete götürüldü. Polis, valizi kimin bıraktığını tespit etmek için çevredeki mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı.