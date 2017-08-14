Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TEM Çamlıca Bağlantıyolu Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi bulvarında sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 EG 4992 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak yan yattı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil ile bariyerler arasında sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı.

Sürücü ile otomobilde bulunan ve ismi belirlenemeyen yaralı bir kadın da 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobil çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.