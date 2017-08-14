TEM Çamlıca Bağlantıyolu Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi bulvarında sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 EG 4992 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak yan yattı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil ile bariyerler arasında sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı.
Sürücü ile otomobilde bulunan ve ismi belirlenemeyen yaralı bir kadın da 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazaya karışan otomobil çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
14.08.2017 - 03:26 | Son Güncelleme: 14.08.2017 - 03:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır, 2 kişi yaralandı.
TEM Çamlıca Bağlantıyolu Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi bulvarında sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 EG 4992 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak yan yattı.
Etiketler : istanbul,istanbul kaza,trafik kazası,
496019 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/496019.aspx
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