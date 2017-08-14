Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Milas'ta saat 05.43'te 4,7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

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