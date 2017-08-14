Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN - Anaokuluna yeni başlayan çocuk için anaokulu, ‘ilk kez ayrılma’ durumu olarak değerlendiriliyor. Bu süreç iyi yönetildiğinde ise çocuk okulu seviyor ve bütün eğitim hayatı başarıyla geçebiliyor. Pedagog Selin Aydın Gürkan “Çocuğa artık büyüdüğü, okula gideceği söylenmeli öncelikle.” diyor. Ardından da şu tavsiyeleri sıralıyor:

- Kesinlikle okul gününü ayrılma günü olarak düşünmeyin ki o da öyle hissetmesin.

- Okulu birkaç kez birlikte ziyaret edip alışmasını sağlayın. Oyun odalarını, daha önce çizilen resimleri görsün. Şarkı söyleme, masal, resim yapma, arabalarla, bebeklerle oynama etkinliklerini gösterin.

- Mutlaka daha önce o anaokulunu bitirenlerle arkadaş olmasını sağlayın.

- Okula bırakırken ağlamayın, hüzünlenmeyin ki o da endişelenmesin.

- İlk gün, ona söylemeden, kaçar gibi okuldan ayrılmayın. Bu durumda çocuk terk edilmiş, bırakılmış hissi yaşıyor ve korkuyor.