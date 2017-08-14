Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay sabah saatlerinde İzmit ilçesi Sekapark'ta meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre Tayfun S.(21) idaresindeki 41 BR 811 plakalı motor sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine yola savruldu.

Bu esnada motorda bulunan arkadaşı Herdem Ö.(24) savrulmanın etkisiyle yere düştü.

GENÇ KIZ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, iddialara göre başında kask bulunmayan genç kızın olay yerinde hayatına kaybettiğini belirledi.



ARKADAŞI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Arkadaşının hayatını kaybettiğini öğrenen Tayfun S. olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Yapılan incelemelerin ardından ceset Asri Mezarlık Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

