Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK lehine övücü paylaşımlar yapan ve şehir merkezinde eylemlere katıldığı tespit edilen şüphelilere operasyon yaptı. 5 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca ekipler 2015 yılında Şırnak’ta bombalı ve silahlı eylemlere katılan 2 şüpheliyi de gözaltına aldı. 7 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda dijital meteryaller ele geçirildi.