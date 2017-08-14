Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK lehine övücü paylaşımlar yapan ve şehir merkezinde eylemlere katıldığı tespit edilen şüphelilere operasyon yaptı. 5 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca ekipler 2015 yılında Şırnak’ta bombalı ve silahlı eylemlere katılan 2 şüpheliyi de gözaltına aldı. 7 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda dijital meteryaller ele geçirildi.
Bombalı eylemin failleri Bursa’da yakalandı
14.08.2017 - 13:43 | Son Güncelleme: 14.08.2017 - 13:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak’ta 2015 yılında bombalı ve silahlı eylemlere katılan 2 şüpheli ve sosyal medyadan terör propagandası yapan 5 kişi Bursa’da yakalandı.
Etiketler : şırnak,bombalı saldırı,haberler,son dakika,
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