Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK lehine övücü paylaşımlar yapan ve şehir merkezinde eylemlere katıldığı tespit edilen şüphelilere operasyon yaptı. 5 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca ekipler 2015 yılında Şırnak’ta bombalı ve silahlı eylemlere katılan 2 şüpheliyi de gözaltına aldı. 7 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda dijital meteryaller ele geçirildi.