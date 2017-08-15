Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tamamı uzman erbaş ve astsubaylardan oluşan, eğitimlerdeki başarılarıyla bu ekiplerin dünyadaki en iyi örneklerinden olan timler, zorlu eğitimlerden geçiyor. Batı Akdeniz’de 649 kilometrelik kıyı şeridinde görev yapıyor, her gün 4 kilometre yüzüyor, ay içinde de özel hazırlanan bölgelerde 6.5 kilometre kulaç atıyor. Karada da tıpkı bir komando gibi fizik ve kondisyon çalışmaları yapan timdekilerin hazırlık seviyeleri ve performansları, 6 ayda bir uzmanlar tarafından ölçülüyor. Türkiye’de bu yıl DEGAK timlerinin katıldığı 79 arama kurtarma operasyonunda 35 kişi sağ kurtarıldı, 53 kişinin cesedi denizden çıkarıldı. ANTALYA