Tamamı uzman erbaş ve astsubaylardan oluşan, eğitimlerdeki başarılarıyla bu ekiplerin dünyadaki en iyi örneklerinden olan timler, zorlu eğitimlerden geçiyor. Batı Akdeniz’de 649 kilometrelik kıyı şeridinde görev yapıyor, her gün 4 kilometre yüzüyor, ay içinde de özel hazırlanan bölgelerde 6.5 kilometre kulaç atıyor. Karada da tıpkı bir komando gibi fizik ve kondisyon çalışmaları yapan timdekilerin hazırlık seviyeleri ve performansları, 6 ayda bir uzmanlar tarafından ölçülüyor. Türkiye’de bu yıl DEGAK timlerinin katıldığı 79 arama kurtarma operasyonunda 35 kişi sağ kurtarıldı, 53 kişinin cesedi denizden çıkarıldı. ANTALYA
Mavi suların “kurtarıcı elleri”
15.08.2017 - 06:50 | Son Güncelleme: 15.08.2017 - 06:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde deniz kazalarında arama kurtarma görevi icra etmek amacıyla kurulan Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) timleri, 7 gün 24 saat göreve hazır bekliyor.
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496242 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/496242.aspx
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