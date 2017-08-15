Tamamı uzman erbaş ve astsubaylardan oluşan, eğitimlerdeki başarılarıyla bu ekiplerin dünyadaki en iyi örneklerinden olan timler, zorlu eğitimlerden geçiyor. Batı Akdeniz’de 649 kilometrelik kıyı şeridinde görev yapıyor, her gün 4 kilometre yüzüyor, ay içinde de özel hazırlanan bölgelerde 6.5 kilometre kulaç atıyor. Karada da tıpkı bir komando gibi fizik ve kondisyon çalışmaları yapan timdekilerin hazırlık seviyeleri ve performansları, 6 ayda bir uzmanlar tarafından ölçülüyor. Türkiye’de bu yıl DEGAK timlerinin katıldığı 79 arama kurtarma operasyonunda 35 kişi sağ kurtarıldı, 53 kişinin cesedi denizden çıkarıldı.  ANTALYA