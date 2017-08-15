Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Erzurum’un merkez Yakutiye ilçesi Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Sitenin arkasında bulunan alanda yardım çığlıklarının gelmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, gittiklerinde fosseptik çukuruna düşen bir kişiyle karşılaştı. Çukura düşen şahıs polisler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak 112 sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fosseptik çukuruna kapatılan demir kapağın çalındığı ve içerisinin atık sularla dolduğu için fark edilmediği belirtildi.