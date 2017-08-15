Olay, dün saat 13.00 sıralarında Erzurum’un merkez Yakutiye ilçesi Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Sitenin arkasında bulunan alanda yardım çığlıklarının gelmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, gittiklerinde fosseptik çukuruna düşen bir kişiyle karşılaştı. Çukura düşen şahıs polisler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak 112 sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Fosseptik çukuruna kapatılan demir kapağın çalındığı ve içerisinin atık sularla dolduğu için fark edilmediği belirtildi.
Fosseptik çukuruna düşen vatandaşı polis kurtardı
15.08.2017 - 10:22 | Son Güncelleme: 15.08.2017 - 10:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum’da kapağı çalınan ve içerisi atık sularla dolduğu için fark edilmeyen fosseptik çukuruna düşen vatandaşı polis kurtardı.
Olay, dün saat 13.00 sıralarında Erzurum’un merkez Yakutiye ilçesi Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Sitenin arkasında bulunan alanda yardım çığlıklarının gelmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, gittiklerinde fosseptik çukuruna düşen bir kişiyle karşılaştı. Çukura düşen şahıs polisler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak 112 sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler : erzurum,fosseptik çukuru,polis,
496286 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/496286.aspx
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