Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

16 Temmuz tarihinde gerçekleşen olayda Erhan Kozan, aracıyla seyir halindeyken Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi Yeşil Sanayi Sitesinde başı boş olan köpeğin üzerine sürerek ezmişti. Olayın ardından sürücü Kozan'a tepkiler yağarken, ASKODER Başkanı Mehmet Orhan şikayetçi olmuştu. Şikayetin ardından Erhan Kozan polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Kozan hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na muhalefetten işlem yapıldı.

Erhan Kozan'ın, Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 15 Ağustos günü 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 45. maddesindeki "Sürücü belgesi sahibi kişide sağlığı bakımından sürücülüğe engel aşikar bir değişikliğin görülmesi ve tespiti halinde trafik görevlilerince sürücü belgesi geri alınarak, kişinin sağlık kuruluşlarında muayenesi istenir. Sağlık şartları bakımından sürücülüğe engel bir halinin olmadığı veya mevcut olan bu halin daha sonra ortadan kalktığı sağlık raporuyla tespit edildiği takdirde, sürücü belgesi kişiye iade edilir” hükmüne istinaden sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. Erhan Kozan, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce "tam teşekküllü sağlık raporu aldırılarak, psikolojik değerlendirmeye tabi tutulduktan sonra sürücü olup olamayacağı konusunda rapor verilmesi" amacıyla görevliler refakatinde İl Sağlık Müdürlüğüne sevk edildi.

Antalya Candost Derneği, daha önce de Kozan hakkında idari işlem başlatılıp, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği ceza uygulanması için Antalya Valiliği ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Kepez İlçe Müdürlüğüne şikayette bulunmuştu. Şikayetin ardından Erhan Kozan'a Hayvanları Koruma Kanununa muhalefetten bin 097 lira idari para cezası kesilmişti.

HAYVANSEVERLERDEN ÖZÜR DİLEMİŞTİ



Kozan, sıradan bir gün gibi başlayan günün sonunun felaketle sonuçlandığını, bilerek ya da isteyerek köpeğin ölümüne neden olmadığını dile getirmişti. Kozan, "Bu nedenle tüm halkımızdan ve hayvanseverlerden özür diliyorum. Yakın çevrem de iyi bilir ben hayvanseverimdir. Şaka yapmaya çalıştım. Ben o hayvanı ezdiğimin farkında değildim. Gerçekten kasıtlı ezmek istesem ilk baştaki köpeği ezerdim. Ya da sokakta onlarca köpek var onları ezerdim. Böyle olsun istemedim" demişti.

''KATİL DEĞİLİM''



Basın ve sosyal medyada yer aldığı gibi kendisinin cani olmadığını vurgulayan Erhan Kozan, "Çevremdeki tüm arkadaşlarıma saldırılar başladı. Baskı var üzerimde. Karalama kampanyalarını durdursunlar. Ben köpek katili ya da cani biri değilim. Evimde de hayvan besledim. Sokak köpeğinin ağzından öpen bir insanken nasıl onları bilerek öldürebilirim. Ama kendimi kimseye anlatamıyorum. Zaten ben hep o sokaktan geçiyorum. Sadece şakalaşmak istedim. Ben de anlamadım köpek bir anda tekerin altına girmiş. Olaydan birkaç gün sonra karakoldan aradıkları zaman haberim oldu" diye konuşmuştu.

''KİMSE BENİM GİBİ BİR HATA YAPMASIN''



Kazayla da olsa bir canın ölümüne neden olduğu için çok üzgün olduğunu dile getiren Kozan, "Bu dünyada yaşamak bazen insana ölmekten zor geliyor. Sanki açık havada uzaydaki gibi yalnızım. Ailem de üzgün. Yakın çevrem böyle bir olayı yapacağıma zaten inanmıyor. Talihsiz bir kaza. Hayatım boyunca alacağım en büyük derslerden biri oldu. Kimse benim gibi bir hata yapmasın" ifadelerine yer vermişti.

''BUNDAN SONRA HAYVANLARLA YAKINDAN İLGİLENECEĞİM''



5 gündür hiçbir sosyal medya hesabını kullanmadığını ve kimseye cevap vermediğini aktaran Kozan, "Kendi dünyamdayım. Telefondan arayanlara durumu anlatmaya çalışıyorum. Hakaret edenlere kızmıyorum. Kendilerince haklılar. Gördükleri şey kasıtlı değil tamamen bir kaza. Benim herhangi bir polis merkezine düşmüşlüğüm bile yok. Kendi çapımda bir esnafım. Hayvan sevgim bir yerde beni böyle bir olaya mahkum bıraktı. Karalama kampanyası durdurulsun artık. Vicdanen zaten çok rahatsızım. Bundan sonra ASKODER ile hayvanlarla daha yakından ilgileneceğim" diyerek söz vermişti.