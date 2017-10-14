Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İncesu Mahallesi Mahmut Esat Bozkurt Caddesi'nde ikamet eden 37 yaşındaki Gülhan Gezer'in birlikte kaldığı erkek arkadaşı M.D, evde kadının yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Gezer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının vücudunda darp izleri bulunduğu tespit edildi.

M.D'nin ilk ifadesinde ise sabaha karşı kalktığında Gülhan Gezer'in hareketsiz yattığını gördüğünü ve polisi aradığını söylediği öğrenildi.

Gezer'in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.