Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde ikamet eden ve Açıköğretim Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Gülçin Avlamış’tan 5 gündür haber alınamıyor. Aile, 9 Ekim Pazartesi günü saat 18.00 sıralarında evinin önünde oyun oynarken bir anda kaybolan 14 yaşındaki kızın bulunması için her yeri arıyor. Kızın gidebileceği yerleri arayan aile, durumu polise bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri, 14 yaşındaki Avlamış'ın bulunması için çalışmalarını sürdürürken, kızının hayatından endişe eden anne Birgül Avlamış, sosyal medyada kızının fotoğraflarını paylaşarak, bulunması için destek istedi.



Kızının Pazartesi gününden beri kayıp olduğunu ve gidebileceği her yeri aradıklarını belirten anne Birgül Avlamış, kızının kaçırılmış olabileceğinden korktuklarını belirtti. Anne Avlamış, "Pazartesi saat 18.00 sularında evin önünde oyun oynarken, bir anda kayıp oldu. En son Sevindik Mahallesi'nde görülmüş. 1.80 boyunda ve 120 kilogram ağırlığında. Sol el bileğinin üzerinde 29234 sayı dövmesi var, görenler insanlık namına beni arasın. Yüzde 50 zeka geriliği var ama iri yapılıdır. 5 gündür ilaçları yanında, içmesi gerekiyor. Polise başvurduk, ‘arıyoruz’ diyorlar. Yanında telefon vardı, iki gün boyunca telefonu aradık. Ama telefon ne meşgule atılıyor ne de kapanıyor, iki gün boyunca telefon açıktı. Ama Çarşamba gününden beri telefon da kapalı, hayatından endişe ediyoruz" dedi.