Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay gece geç saatlerde Tekirdağ’ın Süleymanpşa ilçesi Değirmenatı Mahallesi Adnan Karaevli Sokak’ta meydana geldi. İdeaya göre öğrencilerin kaldığı bir evde prizde unutulan elektrikli battaniyenin çok ısınması sonucu yangın meydana geldi. Evden duman çıktığını görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri belirtilen adreste çevre güvenliği alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın sonucu dumandan etkilenen iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.